Bakan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.
Dün Karanlıktı, Bugün Aydınlık,— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 7, 2025
Dün Yas Vardı, Bugün Umut!
GABAR’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü.
✅ 3 bini aşkın istihdam
✅ 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi
✅ Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda… pic.twitter.com/7ETx3dUA8d
Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.