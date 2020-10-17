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Ekonomi

Bakan Albayrak: Ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 17.10.2020
Bakan Albayrak: Ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."

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