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Ekonomi

BAE Enerji Bakanı'na göre petrol sektörü 2023'te önemli sıkıntılar yaşayabilir: Yeni yatırımlar yapılmalı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, 2023'te petrol sektörünün önemli sorunlarla karşılaşabileceğini belirterek sektöre yatırımların artırılması çağrısı yaptı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Muhammed Emin Canik   | 14.02.2023
BAE Enerji Bakanı'na göre petrol sektörü 2023'te önemli sıkıntılar yaşayabilir: Yeni yatırımlar yapılmalı

Dubai

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuşan Mezrui, büyük petrol üreticilerinin endişelerini ve sektördeki sıkıntıları değerlendirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çabaları sayesinde 2022'de petrol sektörünün dengeli kalabildiğini söyleyen Mezrui, 2023'te yetersiz yatırımlar nedeniyle petrol sektörünün ciddi sıkıntılara maruz kalabileceğini vurguladı.

Yükselen talep karşısında petrol sektörüne yatırımların artırılması gerektiğine dikkati çeken Mezrui, "Bu hayati sektöre yeni yatırımlar yapılmalıdır." dedi.

BAE'li Bakan, petrol sektörüne yatırımların yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sebebiyle düştüğünü ancak büyük petrol üreticilerinin, dünyanın henüz böyle bir geçişe hazır olmadığı için endişeli olduğunu ifade etti.

Öte yandan, karbon emisyonlarının azaltılmasında başlıca rol oynayacak yenilenebilir ve temiz enerjinin katkısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Mezrui, 2050'ye kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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