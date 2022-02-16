Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,856.79
ETH/USDT
3,151.90
BTC/USDT
44,177.00
BIST 100
2,053.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Expo'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pavilyonu'nda dün gençlerle bir araya geldi
logo
Ekonomi

Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 80,9 milyon dolar oldu.

Uğur Aslanhan   | 16.02.2022
Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı

İstanbul

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) açıklamasına göre, ayakkabı grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ocakta yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

Geçen ay en çok ayakkabı ihracatı 7,1 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, onu Almanya ve İspanya izledi. İhracat artışı Polonya'da yüzde 199,2, Romanya'da yüzde 55,7 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, geçen yılın ocak ayında 69,4 milyon dolar olan ayakkabı ihracat rakamının bu sene 80,9 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Yıl sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden İçten, "30 Mart-2 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde 66'ncısını gerçekleştireceğimiz AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'ndan beklentimiz ihracat noktasında çok büyük." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor
Çin ana karasında son 24 saatte 102, Hong Kong'da 1619 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: 10 ülkede Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron'un alt varyantı BA.2 oluşturuyor
Hollanda'da Kovid-19'la mücadelede 3 aşamalı normalleşme süreci başlıyor
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı

Benzer haberler

Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı

Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı