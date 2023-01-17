Dolar
18.79
Euro
20.32
Altın
1,904.83
ETH/USDT
1,561.90
BTC/USDT
21,096.00
BIST 100
5,271.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2022'de önceki yıla göre yüzde 60 arttığını bildirdi.

Murat Temizer   | 17.01.2023
Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Varşova

Araştırma kuruluşu Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Avrupa Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LNG ithalatındaki artışın tek sebebinin Rus gazının Avrupa'ya akışının durması olmadığını, yüksek sıcaklıkların da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Yağış olmaması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hidroelektrik üretiminin azaldığına dikkati çeken Jaller-Makarewicz, benzer sebepler nedeniyle LNG ithalatının arttığını kaydetti.

Jaller-Makarewicz, geçen yıl Avrupa genelinde gazdan elektrik üretiminin de arttığına işaret ederek, "Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldi. Bu yıl ithal edilen LNG miktarı büyük ölçüde hava durumuna, fiyata, hükümet politikalarına, gaz tüketimini azaltmak için uygulanan mekanizmalara ve yenilenebilir enerji üretimine bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Avrupa'da doğal gaz tüketiminin arttığına da değinen Jaller-Makarewicz, bunda enerji verimliliğinin, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimindeki artışın etkili olduğunu ifade etti.

Jaller-Makarewicz, LNG'nin boru gazından daha pahalı olabileceğinin ve bunun Avrupa ülkelerinin ekonomileri üzerinde büyük etkisi olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Enerji krizi, gaz piyasasının ne kadar değişken olduğunu, hava durumuna, jeopolitik meselelere, arz ve talep faktörlerine ne kadar bağımlı olduğunu gösterdi. Gaz fiyatları Ağustos 2022'de zirveye ulaştıktan sonra, bu yılın ocak ayına ılıman hava koşulları nedeniyle düşük seyrediyor. Rusya'nın boru gazının yerini esas olarak ABD ve ardından Katar'dan gelen LNG aldı. Geçen yıl Avrupa'nın LNG ithalatı ABD'den yüzde 143, Katar'dan ise yüzde 23 arttı. Hem ABD hem de Rusya'dan en çok LNG'yi satın alan ülke Fransa oldu."

Jaller-Makarewicz, bazı ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak için Rusya'dan LNG ithal etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Jaller-Makarewicz, Rusya'dan en çok LNG ithal eden ülkelerin Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda olduğunu, buna karşılık Hırvatistan, Litvanya, Portekiz, İsveç ve Birleşik Krallık'ın Rusya'dan LNG ithalatını keskin şekilde azalttığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Emine Erdoğan'dan, Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Kastamonu'da bu yıl 750 bin turistin konaklaması hedefleniyor
Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Benzer haberler

Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2022'de yüzde 28 arttı

Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı

Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar

Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar
Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım ekiplerinin nöbeti başladı

Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım ekiplerinin nöbeti başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet