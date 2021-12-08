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Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

Avrupa'da vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 102,9 avroyu gördü.

Nuran Erkul Kaya   | 08.12.2021
Avrupa'da gaz fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesinde

İstanbul

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda dün megavatsaat başı 95,8 avro olan kapanış fiyatı yüzde 7,5 artış gösterdi.

Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 102,9 avroya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Bu artışta, doğal gaz tüketiminin hızla arttığı kış döneminde arzın yetersiz kalması, doğal gaz depolarındaki doluluk oranının düşük seyretmesi ve Norveç'teki Troll gaz sahasındaki üretimin aksaması etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığı bildirilmişti.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.


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