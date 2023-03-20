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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: ECB piyasadaki gelişmeleri yakından izliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Avro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: ECB piyasadaki gelişmeleri yakından izliyor

Berlin

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuştu.

ECB'nin piyasadaki gelişmeleri yakından izlediğini anlatan Lagarde, "Avro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermayesi ve likidite pozisyonuyla dirençli. ECB'nin politika araçları da gerektiğinde bölgenin finansal sistemine likidite desteği ve para politikasının sorunsuz işleyişini sağlayacak durumda.“ değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz oranı kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

Lagarde, “Artan belirsizlik seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini pekiştiriyor." dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde diğer güncel sorunlara rağmen ECB'nin iklim planlarını sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

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