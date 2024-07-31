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Ekonomi

Avrupa gaz fiyatlarında artış

Avrupa'da gaz fiyatlarında, hızla yükselen jeopolitik gerilimin arzı etkileyebileceğine ilişkin endişeler nedeniyle artış görülüyor.

Nuran Erkul Kaya  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Avrupa gaz fiyatlarında artış

Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35 avrodan kapandı.

Bugün açılışta 35,9 avroya kadar yükselen fiyatlar, TSİ 12.35 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 2 üzerinde seyretti. Mevcut fiyatlar, yaklaşık 5 haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu fiyat seviyeleri, gaz talebinin görece düşük olduğu yaz dönemi için yüksek olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin gaz tedarikini aksatabileceğine ilişkin endişeler fiyatlara artış olarak yansıyor.

Ayrıca, bu hafta kıtada yaşanan sıcak hava dalgasının özellikle soğutma kaynaklı elektrik talebini artırabileceğine ilişkin öngörüler de fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

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