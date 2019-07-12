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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 12.07.2019
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta arttı

Brüksel

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2018'in mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,4 ile Danimarka, yüzde 2,3 ile İrlanda ve yüzde 2,1 ile Fransa'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Finlandiya, yüzde 1,9 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

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