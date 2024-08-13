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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta hızlı geriledi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle sert düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta hızlı geriledi

Brüksel

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.

Piyasa beklentileri, endeksin 35,4 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeks, en son Nisan 2020'de bu seviyede sert bir düşüş göstermişti.

Endeksteki gerileme ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinden kaynaklandı.

Öte yandan, Avro Bölgesi durum endeksi ise 3,7 puan artışla eksi 32,4 oldu.


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