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Ekonomi

AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar avro destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 4,2 milyar avro mali destek gönderdi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar avro destek

Brüksel

AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2027’ye kadar sağlanacak 50 milyar avroluk mali destek paketi kapsamında ilk düzenli ödemenin bugün yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro gönderildiğine işaret edilerek, AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar avro finansman sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın fondan faydalanmak için mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji gibi alanlardaki kriterleri karşıladığı anımsatılan açıklamada, AB’nin kurduğu Ukrayna Fonu'nun ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlayacağı belirtildi.

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