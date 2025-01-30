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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde ocak ayında Ekonomi Güven Endeksi 1,5 puan artışla 95,2'ye yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven ocakta arttı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ocak ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta Ekonomi Güven Endeksi AB'de aylık bazda 1,1 puan artarak 95,8 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde de Ekonomi Güven Endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan yükselerek 95,2 seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi’nde Ekonomi Güven Endeksi’nin 94,1 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden olumlu gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de ocakta 0,3 puanlık artışla eksi 14,2 seviyesinde belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi’nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde hafif bir iyileşme oldu.

Tüketici Güven Endeksi AB ise ocakta değişim göstermedi ve eksi 13,3 seviyesinde ölçüldü.

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