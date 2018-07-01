BUDAPEŞTE

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın, Almanya'nın ülkesiyle sığınmacı krizi konusunda anlaştığına ilişkin haberleri yalanladığını ve iki ülke arasında herhangi bir mutabakatın söz konusu olmadığını ifade ettiğini belirtti.

"Hiç kimse ilk olarak Macaristan'dan AB'ye girmiş olamaz"

Havasi, Macaristan'ın sığınmacı krizi konusundaki duruşunun 2015 yılından beri değişmediğine dikkati çekerek, ''Hiçbir sığınmacının, Yunanistan ya da diğer AB üyesi ülkelerin topraklarından geçmeden Macaristan'a ulaşması imkansız. Bu yüzden hiç kimse ilk olarak Macaristan'dan AB'ye girmiş olamaz.'' görüşünü paylaştı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, 29 Haziran'da sona eren Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcilerine gönderdiği, sığınmacı ve iltica konularında varılan mutabakata ilişkin bilgilendirme mektubunda, Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda aralarında Macaristan'ın da bulunduğu 14 AB ülkesinden onay aldığını ifade ettiği belirtilmişti.

Bu ülkeler arasında Merkel'in sığınmacı politikasını eleştiren Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da yer aldığı ancak İtalya ve Avusturya'nın listede bulunmadığı bildirilmişti.

Muhabir: Mehmet Yılmaz