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Teknoloji

Türkiye, AB'nin 7,5 milyar avro bütçeli dijital programına katılıyor

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB), toplam 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katılacak.

Ata Ufuk Şeker  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Türkiye, AB'nin 7,5 milyar avro bütçeli dijital programına katılıyor

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan Dijital Avrupa Programı'na Türkiye'nin de dahil olacağını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun, programa katılıma ilişkin Türkiye ile ortaklık anlaşması imzaladığı, anlaşmanın ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Türkiye'deki işletmeler, kamu kurumları ve diğer uygun kuruluşların 2021-2027 döneminde toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa Programı çağrılarına erişebileceklerine işaret edilen açıklamada, özellikle Türkiye'den katılımcıların yapay zeka ve ileri dijital beceriler gibi belirli alanlarda dijital teknolojilerin AB genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik projelerde yer alabileceği, ayrıca Türkiye'de Dijital İnovasyon Merkezleri kurabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, ortaklık anlaşmasıyla AB ve Türkiye'nin dijital teknolojiler alanındaki bağlarının daha da kuvvetlendirileceği kaydedildi.

Dijital Avrupa Programı kapsamında, yüksek başarımlı hesaplamalar, yapay zeka, veri ve siber güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli olarak destekleniyor.

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