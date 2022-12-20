Dolar
18.66
Euro
19.84
Altın
1,805.68
ETH/USDT
1,208.60
BTC/USDT
16,778.00
BIST 100
5,389.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

AB ülkeleri güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2022'de güneş enerjisine yatırımları hızlandırarak, toplam 41,4 gigavatsaatlik yeni güneş enerjisi üretim kapasitesi kurulumu gerçekleştirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 20.12.2022
AB ülkeleri güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdı

Brüksel

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun üyesi olduğu Brüksel merkezli SolarPower Europe Birliği, Avrupa'da güneş enerjisi pazar görünümüne ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2022 yılında rekor seviyede enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle güneş enerjisinin Avrupa'da potansiyelini ortaya koyduğuna işaret edildi.

Sektörün bu dönemde ciddi tedarik zinciri sıkıntıları ve Kovid-19 kısıtlamaları yaşamadığına işaret edilen raporda, "AB üyesi 27 ülke 2022'de şebekelerine 41,4 gigavatsaatlik yeni güneş enerjisi kapasitesi ekledi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2021 yılında güneş enerji kapasitesinin 28,1 gigavatsaat artış gösterdiği anımsatılarak, 2022 yılında kurulan güneş enerji kapasitesinin önceki yıla kıyasla yüzde 47 arttığı belirtildi.

AB ve üye ülkelerin güneş enerjisi teknolojisini Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için "yeşil, uygun fiyatlı ve hızlı" bir çözüm olarak tanımladığına işaret edilen raporda, bunun sektöre yatırımları güçlendirdiği kaydedildi.

Raporda, 2022'de Almanya'nın 7,9 gigavatsaat, İspanya'nın 7,5 gigavatsaat, Polonya'nın 4,9 gigavatsaat, Hollanda'nın 4 gigavatsaat ve Fransa'nın 2,7 gigavatsaat yeni güneş enerjisi kapasitesi kurduğu belirtildi.

AB'nin güneş enerjisi üretim kapasitesinin 2021 yılında 167,5 gigavatsaat olduğu anımsatılan raporda, bu kapasitenin 2022'de 208,9 gigavatsaate ulaştığının altı çizildi.

Raporda, yeni yatırımların hayata geçmesiyle güneş enerji kapasitesinin 2023'te 262 gigavatsaate çıkmasının beklendiği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan umresi turları için kayıtlar başladı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Benzer haberler

Polonya Başbakanı Morawiecki: Doğal gaza tavan fiyatla Rus manipülasyonu sona erecek

Polonya Başbakanı Morawiecki: Doğal gaza tavan fiyatla Rus manipülasyonu sona erecek

AB ülkeleri güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdı

Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası

Hükümetler yüksek kalan enflasyonun etkilerini hafifletmek için yeni önlemler almaya devam ediyor

Hükümetler yüksek kalan enflasyonun etkilerini hafifletmek için yeni önlemler almaya devam ediyor
AB'nin Ermenistan'daki izleme heyetinin görevi sona erdi

AB'nin Ermenistan'daki izleme heyetinin görevi sona erdi
AB, doğal gaza tavan fiyatı 180 avro olarak belirledi

AB, doğal gaza tavan fiyatı 180 avro olarak belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet