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Ekonomi

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Dilara Zengin Okay  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ekim-aralık dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 arttı.

Bu dönemde büyüme hızında yavaşlama görülen ABD ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2024 genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla kıyasla hafif bir azalış görülen ekonomi, 2023'te yüzde 2,9'luk büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu.

Söz konusu yükseliş, yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi. Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat azaldı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,3 arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 artmıştı.

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