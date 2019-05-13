Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.07
BIST 100
86,282.54
Altın
1,299.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, ABD ile İran arasındaki gerilim hakkında, "AB olarak İran konusu dahil her zaman diyalog ve diplomatik ilişkilerden yana olduk." dedi.

Yusuf Hatip   | 13.05.2019
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD ile İran arasındaki gerilimde müzakerelerden yana olduğunu bildirdi.

Mogherini, AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Brüksel'de yaptığı görüşmede, "AB'nin İran'ı müzakere masasına dönmesi için ikna etmesi" talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Mogherini, "Bu (Pompeo ile) görüşmemizde talep edildi. Biliyorsunuz, AB olarak İran konusu dahil her zaman diyalog ve diplomatik ilişkilerden yana olduk. Dolayısıyla biz her zaman müzakerelerden yanayız." yanıtını verdi.

Mogherini, Pompeo'ya gerek kendisinin gerek bazı AB bakanlarının İran ile askeri tansiyonun yükseltmekten kaçınmaları çağrısında bulunduğunu belirterek, İran yönetiminin de nükleer anlaşmadan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

BAE sahillerindeki sabotaj

Farklı ülkelerden dört sivil ticari kargo gemisinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğramasına dair soruyu yanıtlayan Mogherini, "Durumu değerlendiriyoruz. Taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarındaki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili konuşan Mogherini, AB'nin önceki açıklamasını yineleyerek, Türkiye'ye, Rum yönetiminin sözde egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

'Trump'ın İran yaptırımları ABD'yi savaşa itebilir'

'Trump'ın İran yaptırımları ABD'yi savaşa itebilir'

Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8 trilyon dolara ulaştı

Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?

AB, Visa ve MasterCard'ın taahhütlerini kabul etti

AB, Visa ve MasterCard'ın taahhütlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Pompeo'dan Yemen'deki savaşta Suudi koalisyonuna destek

Pompeo'dan Yemen'deki savaşta Suudi koalisyonuna destek