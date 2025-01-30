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Ekonomi

ECB zayıf ekonomiye karşı faiz oranlarını beşinci kez düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Bahattin Gönültaş  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
ECB zayıf ekonomiye karşı faiz oranlarını beşinci kez düşürdü

Berlin

ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15'e çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ilk toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana beşinci indirim geldi.

ECB'nin kararı, Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve Aralık 2024'te yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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