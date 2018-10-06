Atatürk Havalimanı'nın 'zamana karşı yarışan' emekçileri

Fotoğraf: AA / İsa Terli

İSTANBUL - İZZET TAŞKIRAN

Atatürk Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları (THY) ile bazı özel şirketlerin uçaklarını hijyen kurallarına uygun şekilde, teknolojik ekipmanlarla yaklaşık 15 dakikada uçuşa hazırlayan yer hizmeti görevlileri, misafirleri olarak gördükleri yolcuların seferde rahat etmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketine bağlı 7 kişilik ekip, seferden dönen aprondaki uçaklara taşınıyor. Yolcuların ayrılmasının ardından uçağa giden temizlik görevlilerinin adeta zamanla yarışı burada başlıyor.

Yolcu sağlığı ve uçuş güvenliğinin öneminin farkında olan, alanında uzman görevliler maskelerini takıp, özel kıyafetlerini giyerek, temizlik donanım el kitabında belirtilen kurallara ve standartlara uygun şekilde uçakları temizliyor.

Uçakların planlanan saatlerde sefere çıkması ve uçuşların rötara uğramaması için dar gövdeli uçaklarda 15, geniş gövdelerde 27 dakikada temizlik işlemlerini bitirmesi gereken görevliler, aynı zamanda yolcuların unuttuğu eşyaları da tutanak altına alıyor.

Ekipte posta başı olarak görev yapan Adem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır havalimanında çalıştığını, uçaklardaki temizlik süreçlerini takip ettiğini söyledi.

"Temizlik malzemeleri uçağa özel"

Can, uçak temizliklerinin kurallar çerçevesinde belirli malzemelerle sınırlı sürelerde yapıldığını kaydederek, "Dar gövde uçaklarda 15 dakika, geniş gövdede 27 dakikada temizlik yapılıyor. Yolcu memnuniyetini esas alarak, misafirlerimizin kendini daha iyi hissetmesi ve temiz bir ortamda uçması adına bu görevi yapıyoruz. Buradaki temizlik malzemeleri de uçağa özel. Uçakta kullanılması izinli, zarar vermeyen malzemelerle temizlik yapılıyor. Tuvalet ve mutfak bölümünde ise dezenfektan özelliği olan özel malzemeler kullanıyoruz." dedi.

Yedi kişilik ekipte yer alan çalışanların görevlerinin önceden belirlendiğini, uçakların kirlilik durumuna göre görevlerde değişiklik yapılabildiğini ifade eden Can, tüm personelin işinin öneminin farkında olduğunu anlattı.

Can, THY'nin bayrak taşıyıcısı olarak dünyanın her noktasına hizmet verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"THY'de yolcu profili çeşitli olduğu için biz ona uygun şekilde hareket ediyor, temizliği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Temizlik sürecinde uçakta bize tanınan süreler var. Arkadaşlar da bunların bilincinde. Zaten süreçler sürekli takip ve kontrol ediliyor. Bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Yani THY uçaklarına hizmet vermek çok kolay bir iş değil. Bu iş için özveri gerekiyor. İşini sevmek gerekiyor. THY'nin filosunda şu anda 330 uçak var. Bununla beraber yabancı havayollarına da hizmet verdiğimiz oluyor. İşimizi başarılı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. THY yolcusu, bizim misafirimiz. Biz misafirimizi nasıl evimizde ağırlıyorsak, onlar gelmeden temizlik yapıyorsak uçakta da yolcunun rahat etmesi açısından aynı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü kalite bir bütündür. THY çok çeşitli ikram veriyorsa konforlu koltukları varsa temizlik iyi olmazsa kalite zincirini aksayabilir. Bunun farkındayız."

Günde 12-13 uçağa hizmet verdiklerini, yoğun geçen yaz döneminde temizledikleri uçak sayısının 18'e çıkabildiğini kaydeden Can, apronda kalma süresi fazla olan uçaklara daha detaylı işlem yapıldığını belirtti.

Can, yolcunun en çok temas ettiği bölümlere önem verdiklerini, yemek masası, koltuk ve tuvaletlerin daha ayrıntılı işlemlerden geçirildiğini kaydederek, "Diğer alanları da transit uçuşlardan önce gözle kontrol ederiz. herhangi bir kir ya da leke gördüğümüzde anında müdahale ederiz." diye konuştu.

Temizlik sırasında yolcuların uçakta unuttukları eşyaları da bulabildiklerini belirten Can, bu durumda unutulan eşya prosedürünü uyguladıklarını bildirdi.

Can, şüpheli gördükleri eşyalara personelin yaklaşmadığını, durumu ilgili yerlere ilettiğini, operasyon kontrol merkezinin bu tür durumlarla ilgilendiğini söyledi.

"Biz, uçağın güvenliğinden de sorumluyuz"

Tehlikeli olmayan eşya bulunduğunda tutanakla kayıp eşya görevlisine teslim edildiğini anlatan Can, şunları kaydetti:

"Temizlik yaptığımız gibi uçağın güvenliğinden de sorumluyuz. Tüm havalimanları çalışanları için bu durum geçerlidir. Bu bilinçle çalışırız. Ona göre işimizi dikkatlice yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü kayıp eşya uçakta unutulduğunda ve sahipsiz bırakıldığında sefer sırasında şüpheli muamelesi yapılır. Uçağın dönmesine neden olabilir. Ekiplerimiz bu ruhu korumak için sabit tutuluyor. Arkadaşlar birbirlerini iyi tanırlar. Herkes alanında uzmanlaşmıştır. Örneğin mutfaktaki arkadaşlar ayrı alanda uzmandır. Masaları silen arkadaş orada uzmanlaşmıştır. İşlem sırasında eş zamanlı çalışırız. Herkes birbirini tamamlar. Uçakları rötara sokmamak için zaman kaybedilmez. Bizim ne yapacağımız belirlidir. Uçak temizlik donanım el kitabı vardır. Havayollarının uçak temizlik kitabının maddelerine göre temizlik yaparız. Yani kullandığımız kimyasallardan tutun da bezlerin cinsi ve kaç kişiyle çalışacağımız bu kural kitabında yazar. Biz de o standartlara uygun şekilde işlemleri yaparız. Uçağın geldiği yere veya kirliliğine göre ne kadar kalacağımızı arkadaşlara söyleriz. Onlar da profesyonel oldukları için uygun şekilde temizlik yaparlar."