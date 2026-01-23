Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
Ekonomi

Asya borsaları Japonya'nın genel seçim sürecine girmesi sonrası alış ağırlıklı seyrediyor

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Mahmut Çil  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Asya borsaları Japonya'nın genel seçim sürecine girmesi sonrası alış ağırlıklı seyrediyor

İstanbul

Asya borsalarında, jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergelerin risk iştahını beslemesiyle pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da temsilciler meclisinin feshedilmesiyle seçim süreci başladı.

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığını gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, Japonya'da genel seçim sürecinin başlaması bölgenin odağında bulunuyor.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde artan küresel risk iştahı ve bölgedeki gelişmelerle Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya'da meclis erken genel seçim için feshedildi

Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisi, bu sabah yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumunda kendini feshetti.

Meclisten yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin, erken genel seçime gidilebilmesi için feshedildiği bildirildi. Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor.

8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahını destekliyor.

BoJ politika faizini sabit tuttu

Asya'nın en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu. BoJ açıklamasına göre, banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 8'e karşı 1 oyla alınırken, Hajime Takata faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Hajime, fiyat istikrarı hedefinin aşağı yukarı sağlandığını ve yurt dışı ekonomilerin toparlanma aşamasında olması nedeniyle Japonya'daki fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 53.874 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.990 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.127 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 26.705 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 82.015 puan seviyesinde bulunuyor.

