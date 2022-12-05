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Ekonomi

Artvin'de lezzet ödüllü "Butko zeytini"nin hasadı yapılıyor

Çoruh Vadisi'ndeki 810 dekarlık alanda gerçekleştirilen zeytin üretiminden bu yıl yaklaşık 290 ton rekolte bekleniyor.

Yusuf Okur   | 05.12.2022
Artvin'de lezzet ödüllü "Butko zeytini"nin hasadı yapılıyor

Artvin

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen üstün lezzet ödüllü "Butko zeytini"nin hasadı devam ediyor.

Çoruh Vadisi boyunca etkili olan mikroklima iklimin elverişli hale getirdiği zeytin üretimi, yaklaşık 810 dekar alanda yapılıyor.

İlçeye bağlı Demirkent köyüne giderek, ekim ortasında başlayan ve yıl sonuna kadar sürecek zeytin hasadını sürdüren üreticileri ziyaret eden Vali Yılmaz Doruk, hasat hakkında bilgi aldı.

Merdivenle çıktığı yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan bir süre zeytin toplayan Vali Doruk, gazetecilere, Yusufeli Demirkent köyü başta olmak üzere Çoruh Vadisi'nde üretilen zeytin ve zeytinyağının Türkiye'nin dört bir yanında rağbet gördüğünü söyledi.

Doruk, düşük asit oranı ve kendine has aromasıyla dikkati çeken Demirkent köyündeki "Butko zeytini" ve bu zeytinlerden üretilen yağın Çin'in başkenti Pekin'de 2006'da düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda üstün lezzet ödülüne layık görüldüğünü anımsattı.

Bu yıl il genelinde yaklaşık 290 ton civarında zeytin hasadı beklediklerine işaret eden Doruk, "Üretilen zeytinin en önemli özelliği, tadının çok güzel, yağının da çok kaliteli olmasıdır. Bu yılki rekolteden köylülerimiz oldukça memnun. Zeytine talep oldukça fazla. Taleplere yetişemiyoruz." dedi.

Doruk, ilçede yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle sular altında kalan zeytin bahçelerinin yerine yeni zeytinlikler kurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "40 bin civarında zeytin fidanı üretimi yaptık. Bunları adım adım toprakla buluşturup zeytinliklerimizi çoğaltacağız." diye konuştu.

Üreticiler rekolteden memnun

Eşiyle zeytin hasadı yağan Telihe Kasap ise bu yıl zeytinin geçmişe oranla çok daha fazla olduğunu ifade ederek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sabah namazından sonra bahçeye giderek gün boyunca zeytin topladıklarını belirten Kasap, "Bu yıl verim iyi olduğu için bir tondan fazla zeytin toplamayı bekliyoruz. Ürettiğimiz zeytinlerin bir kısmını kendimize ayırdıktan sonra kalanları satıyoruz. Bir miktarıyla da zeytinyağı yapıp kullanıyoruz." dedi.

Aziz Yılmaz da hasat mevsiminin devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zeytinleri toplayıp evimize götürüyoruz. Yağlık ve sofralık olarak seçiyoruz. Bu yıl rekolte hem iyi hem de zeytinler çok kaliteli. Baraj inşaatları bittiği için toz olmuyor artık. Bu da kaliteyi artırıyor. 37 zeytin ağacım var ve yaklaşık bir ton zeytin elde ediyorum. 26 gündür zeytin topluyorum. 10 gün daha toplayıp hasadı bitireceğim inşallah."

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