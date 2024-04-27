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Ekonomi

Ariston ve Bosch'un Rusya'daki iştiraklerinin yönetimi Gazprom'a devredildi

İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Ariston ve Bosch'un Rusya'daki iştiraklerinin yönetimi Gazprom'a devredildi

New York

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

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