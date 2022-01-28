Dolar
13.62
Euro
15.19
Altın
1,798.03
ETH/USDT
2,383.60
BTC/USDT
36,732.00
BIST 100
1,997.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen yıllık yüzde 11 artışla 123,9 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 28.01.2022
Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı

Washington

Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 25 Aralık 2021'de sona eren 3 aylık dönemi bilançosunda 2022 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 123,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 111,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor seviyeye ulaşan şirketin gelirinin bu dönemde 118,66 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

Firmanın net karı da aynı dönemde yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara yükseldi. Apple'ın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 28,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,68 dolardan 2,10 dolara çıktı.

iPhone satışlarında yüzde 9'luk artış

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azalış gösterdi.

iPhone satışlarının tutarı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 71,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı yüzde 25 artışla 10,9 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 14 azalışla 7,3 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, arz darboğazlarının şirkete 6 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyarmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay
İtalya, AB ülkelerine uyguladığı Kovid-19 seyahat tedbirlerini gevşetiyor
Adenoviral vektör Kovid-19 aşısında insan deneyleri başladı

Benzer haberler

Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı

Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı

Dünyanın en değerli markası 'Apple' tahtını korudu