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Ekonomi

Apple, İngiltere'de 3 milyar sterlinlik toplu tüketici davasıyla karşı karşıya

Apple, İngiltere'de tüketicilere bulut depolama hizmetlerinde yüksek fiyatlar uyguladığı ve tekel oluşturduğu gerekçesiyle 3 milyar sterlinlik toplu bir davayla karşı karşıya kaldı.

Nuran Erkul Kaya  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Apple, İngiltere'de 3 milyar sterlinlik toplu tüketici davasıyla karşı karşıya

Londra

İngiltere'de tüketici grubu Which?, Apple'ın yaklaşık 40 milyon kullanıcısını iCloud'u iPhone ve diğer Apple cihazlardaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek, kullanıcıları yüksek fiyat ödemek zorunda bırakmakla suçluyor.

Davanın tüketiciler lehine sonuçlanması durumunda Apple her müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek durumunda kalabilir. 40 milyon kişiyi kapsayan dava, bu tüketicilerin 2015 Ekim'den beri Apple'ın iCloud depolama hizmetlerini kullanıp ödeme yaptıkları dönemi kapsıyor.

Bu kapsamda, davanın tüketici grubu adına başarılı olması halinde Apple'ın ödeyeceği toplam tazminatın 3 milyar sterlini bulabileceği hesaplanıyor.

Apple ise Which? tüketici grubunun suçlamalarını reddetti ve iddialar karşısında kendini savunacağını bildirdi.

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