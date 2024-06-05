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Ekonomi

Ankara’daki 7 milyar 500 milyon liralık taşınmaz ihalesinin kazanını Gamador İnşaat oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat tarafından verildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Ankara’daki 7 milyar 500 milyon liralık taşınmaz ihalesinin kazanını Gamador İnşaat oldu

Ankara

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

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