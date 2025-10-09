Dolar
41.72
Euro
48.52
Altın
4,027.42
ETH/USDT
4,369.60
BTC/USDT
122,681.00
BIST 100
10,808.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Ekonomi

Alarko Carrier, Şırnak'ta kırsal okulda çevre dostu iklimlendirme sistemi kurdu

Alarko Carrier, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kırsal bir okula güneş panelleriyle iklimlendirme sağlayan çevre dostu sistem kurdu.

Ekrem Payan, Abidin Yel  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Alarko Carrier, Şırnak'ta kırsal okulda çevre dostu iklimlendirme sistemi kurdu Fotoğraf: Abidin Yel/AA

Şırnak

Alarko Carrier, enerji maliyetini düşürmek ve öğrencilere konforlu sınıflar oluşturmak amacıyla başlattığı "Okulların Havası Değişiyor" projesini Cizre ilçesindeki İnci İlkokulu'na taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Silopi Kaymakamı ve Cizre Kaymakam Vekili Çağlar Partal ile Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut'un katılımıyla projeyle ilgili bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından İnci İlkokulu'na ziyarette bulunuldu, öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Alarko Carrier Genel Müdürü Akan, burada gazetecilere, 3 yıl önce başlattıkları proje kapsamında ilkini Mardin'in Midyat ilçesinde, ikincisini de geçen yıl İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kırsal bir okulda, bu yıl ise Cizre ilçesindeki İnci İlkokulu'nda iklimlendirme sistemi kurduklarını söyledi.

Okulun uygun görülen yerine yerleştirilen güneş panelleriyle enerji üretimi yapan ve gerektiğinde şebekeden de elektrik çekebilen bir sistem kurduklarını işaret eden Akan, içeride de karbonmonoksit sensörlerinin hava kalitesini ölçerek gerektiğinde taze hava ilave edip sağlıklı bir iklimlendirme ortamı oluştuğunu bildirdi.

Temiz havanın eğitim için çok önemli olduğuna değinen Akan, temiz hava ile eğitim alan çocukların diğer çocuklara nazaran eğitimde yüzde 15 daha başarılı olduğunu uzmanların tespit ettiğini belirtti.

Akan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın konforlarını sağlamış olduk ve onların da keyifleri yerinde. Daha önce okulda soğutma sistemi yoktu ısıtma sistemi ise soba olarak kullanılıyordu. Şimdi ekim ayında olmamıza rağmen 35 derecelik bir sıcaklık var. Bu ortamda konfor ortamını iyileştirmiş olduk. Her yıl bu talepleri bayilerimizden alıyoruz. Yaklaşık 300 bayimiz var. İhtiyacı olan okulları tercih etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda o bölgede bayimizin de yetkin olması lazım. Daha önce bu tip işleri yapıyor olması lazım. Bu yılda Cizre'yi tercih ettik. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucu bu işlemleri tamamlamış olduk."

Her yıl bir okulda projeyi hayata geçirme hedeflerinin olduğunu ifade eden Akan, okul tercihlerinde iklim değişkenliğinin çok uç noktalarda olduğu bölgeleri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Silopi Kaymakamı ve Cizre Kaymakam Vekili Partal da eğitim yatırımlarının önemine değindi.

Partal, şöyle dedi:

"Her geçen gün eğitimin fiziki altyapısı, devletimizin imkanları milletimizin kaynakları ile çok daha iyi bir duruma geliyor ama bunun yanında sivil toplumun, iş dünyasının Alarko'nun yaptığı gibi bu örnekler bizleri daha da güçlendiriyor, motivasyonumuzu arttırıyor. Alarko ekibine eğitim destekleri için teşekkür ediyoruz."

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salgut ise ısıtma ve soğutma sistemiyle çocukların daha konforlu bir ortamda eğitim göreceklerini belirtti.

Okul ziyaretinin ardından Alarko Carrier yöneticileri, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve AK Parti Cizre İlçe Başkanı Mehmet Akif Özalp da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

Alarko Carrier, Şırnak'ta kırsal okulda çevre dostu iklimlendirme sistemi kurdu

Alarko Carrier, Şırnak'ta kırsal okulda çevre dostu iklimlendirme sistemi kurdu

Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet