Dolar
18.72
Euro
20.02
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,214.90
BTC/USDT
16,727.00
BIST 100
5,636.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.

Firdevs Yüksel   | 02.01.2023
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

İstanbul

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.

İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.

Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı
Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

Benzer haberler

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet