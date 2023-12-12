Akfen Yenilenebilir Enerji yeni yatırımlarıyla kurulu gücünü 860 megavata çıkartıyor
Akfen Yenilenebilir Enerji, 66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali (GES) ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımlarının hayata geçmesiyle şu anda 699 megavat olan kurulu gücün yaklaşık 860 megavata yükseltecek.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir ve temiz enerjinin öneminin giderek arttığı bir dönemde, yeşil enerji yatırımlarını hızlandırıyor.
Bu kapsamda şirket faaliyette olan rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerinin alanlarına hibrit enerji santrallerinin yapımına başlarken, rüzgarda da kapasite artışı yapıyor.
İşletmedeki Üçpınar, Sarıtepe ve Demirciler RES projelerine ek olarak şirket toplam 66,25 megavat kapasite ile ilave hibrit GES kurulumu yapacak.
Bu projelerin ihale süreçleri devam ederken, yatırımın tamamlanmasıyla beraber sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik miktarı önemli ölçüde artacak.
Denizli, Çanakkale Üçpınar, Çanakkale Kocalar, Osmaniye Sarıtepe ve Çanakkale Hasanoba RES projeleri ile toplam 92,4 megavat ek rüzgar kapasitesi artışı planlayan Akfen Yenilenebilir Enerji, enerji analiz çalışmalarında son aşamaya gelirken, türbin üreticileri ile ihale görüşmelerine başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, hayata geçirilecek projelerin enerji sektöründeki karbon ayak izini azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirme yönünde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımların önemini her zaman vurguluyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz hibrit GES ve RES projeleri, bu vizyonumuzun en somut örneklerinden bazılarıdır. Yatırımlarımız hem ekonomimize hem de çevremize değer katacak ve yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak. Projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte, enerji sektöründeki sürdürülebilir büyüme hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."
Yeşil enerji, iklim değişikliği ile mücadelede ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynarken, tamamı yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan Akfen Yenilenebilir Enerji de bu global hedeflere katkıda bulunmak adına 6 adet lisanslı rüzgar ve 1 adet hidroelektrik santrali (HES) projesinde yardımcı kaynak olarak ilgili kamu kurumlarına güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunmuştu. Hibrit GES kapasitesi 95,42 megavat olan yatırımlar TEİAŞ ve EPDK tarafından lisanslara işlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.