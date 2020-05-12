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Ekonomi

Afrika Kalkınma Bankası'ndan kıtada hava ulaşımına 7,65 milyon dolar destek

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Kalkınma Bankası'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda olan havacılık sektörüne 7,65 milyon dolar destekte bulunacağı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 12.05.2020
Afrika Kalkınma Bankası'ndan kıtada hava ulaşımına 7,65 milyon dolar destek

Dakar

Afrika Birliği'ne (AfB) bağlı Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan havacılık sektörüne 7,65 milyon dolar destekte bulunacağı bildirildi.

AfDB'den yapılan açıklamada, Afrika Hava Ulaşımı Ortak Pazar (MUTAA) projesine, 7,65 milyon dolar hibe edileceği, bununla bölgesel entegrasyonu geliştirme, kıta ülkeleri arasındaki ticaret ve turizmi artırmanın amaçlandığı belirtildi.

Projenin, Afrika Sivil Havacılık Komisyonu (CAFAC) tarafından yürütüleceği ve 36 ay süreceği kaydedilen açıklamada, projeyle, Afrika halklarının, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı dönemden geçen hava ulaşımına erişiminin artacağı, bu sayede kıta ülkeleri arasındaki ticaret ve turizmin gelişeceği kaydedildi.

MUTAA, Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Afrika Birliği, 2012'de kıtanın ticaret hacminin yüzde 10'unu oluşturan Afrika içi ticareti, 2045'te yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

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