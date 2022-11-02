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Ekonomi

ABD'de mortgage faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez geriledi

Ülkede mortgage başvuruları düşüşünü sürdürürken, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 7,16'dan yüzde 7,06'ya indi.

Dilara Zengin Okay   | 02.11.2022
ABD'de mortgage faiz oranı 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez geriledi

Washington

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06'ya gerileyerek 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 28 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,06'ya indi. Böylece söz konusu faiz oranı, 10 haftalık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz, bir önceki hafta yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,39'dan yüzde 6,37'ye geriledi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage başvurularının hızındaki yavaşlamaya rağmen düşüşünü altıncı haftaya taşıdığını belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 2 aydan uzun süredir ilk kez düşüş gösterdiğine işaret eden Kan, faiz oranının 2002'den bu yana en yüksek seviyeye yakın seyrettiğini kaydetti.

Kan, yüksek faiz oranlarının hem satın alma hem de yeniden finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

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