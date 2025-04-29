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Ekonomi

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı şubatta yavaşladı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamaya işaret etti.

Dilara Zengin Okay  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı şubatta yavaşladı

Washington DC

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

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Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, ocakta yıllık yüzde 4,1 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,6 artması yönündeydi. Endeks, ocakta yüzde 4,7'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,7 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 7 ile Chicago ve yüzde 6,6 ile Cleveland oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının tek düştüğü kent ise yüzde 1,5 azalışla Tampa olarak belirlendi.

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