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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mayıs ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 26.05.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 210 bine indi.

Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 215 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 218 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 artarak 206 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 14 Mayıs ile biten haftada 31 bin artarak 1 milyon 346 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, artan faiz oranları ve sıkılaşan mali koşullara rağmen işçi talebinin yüksek olduğu sıkı iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

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