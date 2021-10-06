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Ekonomi

ABD'de borç limiti krizinde '1 trilyon dolarlık platin madeni para basma' tartışması

ABD Kongresi'nde borç limitinin askıya alınmasına dair tartışmalar sürerken, acil bir durumda ABD Merkez Bankası'na verilmek üzere 1 trilyon dolar değerinde bir adet platin madeni paranın basılabileceği iddia edildi.

Dilara Zengin   | 06.10.2021
ABD'de borç limiti krizinde '1 trilyon dolarlık platin madeni para basma' tartışması

Washington DC

ABD merkezli internet sitesi Axios'da yer alan bir haberde, borç limiti sorununun Kongre'de çözülmesinin zaman alabileceği belirtildi.

Acil bir durumda tükenen kaynaklar ile yükselen borç tavanı arasındaki boşluğun kapatılması için 1 trilyon dolarlık bir madeni paranın kullanılabileceği kaydedilen haberde, ABD Darphanesinin eski müdürü Philip Diehl'in Hazine Bakanı Janet Yellen'ın istemesi halinde 1 trilyon dolar değerinde platin bir madeni para basılabileceğini belirttiği aktarıldı.

Haberde, Hazine Bakanı Yellen'ın böyle bir madeni parayı basmaya niyeti olmadığı, ancak darphane müdürüne sessizce talimat vermemesi için bir neden olmadığı ifade edildi.

Yellen trilyon dolarlık madeni para basılmasına karşı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün CNBC'ye verdiği mülakatta, borç limiti krizini çözmek için 1 trilyon dolarlık platin madeni paranın basılmasına karşı olduğunu söylemişti.

ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için Kongre'nin federal borç limitini 18 Ekim'den önce kaldırmasının "son derece gerekli" olduğunu yineleyen Yellen, krizi çözmek için ABD para birimi yasasında bir boşluğun kullanılmasına karşı olduğunu sözlerine eklemişti. Yellen, "Buna karşıyım ve bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu gerçekten bir hile." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yellen, böyle bir hareketin Fed'den Kongre'nin borç vererek kapatmak istemediği açıkları kapatmak için para basmasını istemekle eşdeğer olduğunu belirterek, para ve maliye politikasını birleştirerek Fed'in bağımsızlığını tehlikeye atacağını ifade etmişti.

Trilyon dolarlık madeni para basılması tartışması, bazı Demokrat vekillerin Cumhuriyetçilerin 28,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılmasını desteklemeyi reddetmesiyle oluşan çıkmazı kırmak için 1 trilyon dolarlık madeni para basmayı önermesiyle çıkmıştı.

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