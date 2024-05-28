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Ekonomi

ABD yönetiminden Küba'daki özel sektöre yönelik kısıtlamaları gevşetme adımı

Kübalı bağımsız girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ABD'de banka hesapları açmalarına ve uzaktan kullanmalarına izin verildi.

Dilara Zengin Okay  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
ABD yönetiminden Küba'daki özel sektöre yönelik kısıtlamaları gevşetme adımı

Washington

ABD Hazine Bakanlığı, Küba'daki özel sektör girişimcilerinin ABD finans sistemine ve bazı internet tabanlı hizmetlere erişimine izin verecek düzenleme değişikliklerine gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küba halkına ve bağımsız özel sektör girişimcilerine desteği artırmaya yönelik bazı düzenlemelerde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Küba vatandaşı olan bağımsız özel sektör girişimcilerine çevrimiçi ödeme platformları dahil olmak üzere ABD'de banka hesapları açma ve uzaktan kullanma izni verildiği kaydedildi.

Kübalı girişimcilerin sosyal medya platformlarını, video konferans, oyun ve e-öğrenme platformları ile otomatik çeviri, web haritaları ve kimlik doğrulama hizmetlerini kullanmalarına da olanak tanınacağı belirtilen açıklamada, Küba menşeli yazılım ve mobil uygulamaların da ABD'den üçüncü ülkelere ihracatına izin verileceği, bunun bağımsız Kübalı girişimcilerin yazılımları ile mobil uygulamalarını küresel uygulama mağazalarında sunma kabiliyetlerini genişleteceği ifade edildi.

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