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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Ekonomi

ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'ya destek sağlanmasına yönelik 50 milyar dolarlık G7 kredisinin bir parçası olarak 20 milyar dolarlık kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği aktarıldı.

Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın desteklenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Ukrayna'nın düşmesine izin vermek Putin'in daha fazla saldırganlaşmasına davetiye çıkaracak ve Avrupa'daki NATO müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

ABD, ekim ayında, söz konusu girişim kapsamında Ukrayna'ya 20 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulunmuştu.

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