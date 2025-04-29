Dolar
38.45
Euro
43.89
Altın
3,319.31
ETH/USDT
1,815.70
BTC/USDT
95,012.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını söyledi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını belirterek, anlaşmanın duyurulması için onay beklendiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını söyledi

New York

Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi dünyadaki her ülkenin kendileriyle ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtti.

"Bir anlaşma yaptım, ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor." diyen Lutnick, bu anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığını söylemeyeceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lutnick, henüz anlaşma detayları üzerinde çalışılan ülkeler olduğunu ancak bu ülkelerin de kendi süreçlerini yürütmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaların tarifelere tepkisine dair de konuşan Lutnick, "Yanlış anlıyorlar çünkü büyük resme bakmıyorlar. (Trump) Sadece piyasalara odaklanmıyor, küresel ticareti sıfırlamaya çalışıyor. Bunu yapmak zordur. Güç gerektirir. Ama Amerikan ekonomisini koruyacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheliye tutuklama talebi
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Benzer haberler

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını söyledi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını söyledi

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını gelecek hafta imzalayacaklarını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet