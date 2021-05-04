Euro
10.01
Dolar
8.32
BIST 100
1,416.25
Altın
1,779.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti.

Dilara Zengin   | 04.05.2021
ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir

Washington

The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğine katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir." dedi.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini belirten Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini mart ayında hayata geçiren Biden, nisan ayında da ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ekonomi planını açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketi oluştururken, bir sonraki aşamasını eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi oluşturmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 997 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi

Benzer haberler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı

ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir

CNN: CIA'in Kongre üyelerine yaptığı 'enerji saldırısı' brifingi tartışmaya dönüştü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi
Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor

Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor
ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı

ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı