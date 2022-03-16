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Ekonomi

AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı

Avrupa Birliği (AB), İspanya ve Çekya'da enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin elektrik faturalarını düşürecek programlara onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 16.03.2022
AB, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji tüketen şirketleri destekleme programlarını onayladı

Brüksel

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya ve Çekya'da yoğun enerji kullanan şirketlere kamu desteği sağlayacak programların onaylandığı belirtildi.

Programların, karbon kaçağı riskini azaltacağı ve enerji yoğun sektörlerdeki firmaları yüksek elektrik faturalarına karşı koruyacağı ifade edilen açıklamada, böylece şirketlerin zayıf iklim politikalarına sahip üçüncü ülkelere taşınmasının da önleneceği bildirildi.

Açıklamada, şirketlere verilecek desteğin sınırlı ölçüde olduğu ve bu durumun AB içindeki rekabeti olumsuz etkilemeyeceği belirtildi. Söz konusu programların Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndaki iklim ve çevre hedeflerini de desteklediği ifade edildi.

Programlar kapsamında iki ülkedeki söz konusu firmalar, 2021-2030 döneminde elektrik maliyetlerinden karbon fiyatlarının yüzde 75'ini geri alabilecek.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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