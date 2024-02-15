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Ekonomi

AB, hidrojen yatırımlarına 6,9 milyar avroluk desteği onayladı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yenilenebilir hidrojen tedarikini artırmaya yönelik altyapı projelerine 6,9 milyar avroluk kamu desteği verilmesine onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
AB, hidrojen yatırımlarına 6,9 milyar avroluk desteği onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'nın ortaklaşa hazırladığı hidrojen altyapısını desteklemeye yönelik projelerin onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin projeye 6,9 milyar avro kamu finansmanı sağlayacağı, bunun 5,4 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçireceği kaydedildi.

Üye ülkelerden 32 şirketin, 33 projeye katılacağına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda yenilenebilir hidrojen üretmek için büyük ölçekli elektrolizörler, hidrojen taşımak için boru hatları, hidrojen depolama tesisleri ve terminaller kurulacağı ifade edildi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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