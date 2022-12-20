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Ekonomi

AB, Almanya'nın enerji firması Uniper'i kurtarma paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın enerji krizinde mali yapısı bozulan Uniper şirketine 34,5 milyar avro sermaye sağlamasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 20.12.2022
AB, Almanya'nın enerji firması Uniper'i kurtarma paketini onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde Almanya'nın Uniper'in sermaye yapısını yeniden düzenlemesine yönelik tedbirinin onaylandığını bildirdi.

Açıklamada, AB kamu destek kuralları uyarınca Almanya tarafından bildirilen toplam 34,5 milyar avroya varan yeniden sermayelendirme müdahalesinin gerekli ve uygun bulunduğuna işaret edilerek, bu tedbirin Uniper'in müşterilerine hizmet sağlamaya devam etmesini sağlayacağı ve Almanya'da doğal gaz piyasasında ciddi aksamaların önlenmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Uniper'in Almanya tarafından yeniden sermayelendirilmesi kapsamında şirkete 8 milyar avroluk acil nakit sermaye artışı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, hisse başına 1,70 avro sermaye taahhüt edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın firmaya 2024'e kadar aşamalı biçimde ödemeyi planladığı 26,5 milyar avroluk kayıtlı sermayenin de onaylandığı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Gazprom, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Uniper'in en büyük gaz tedarikçisiydi. Rusya'dan gaz teslimatlarındaki büyük düşüş sonrası müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper, bir süre spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik etti ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadı.

Alman hükümeti, enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99'unu alıp kamulaştırmaya karar vermişti.

Enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar avro zarar açıklamıştı.

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