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Ekonomi

381 bin yapının betonu, 30 milyondan fazla çipli beton numuneyle denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile numunelerin hangi inşaattan, hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte, kaç adet alındığı gibi detaylarla daha etkin yapı denetimi yürütülüyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
381 bin yapının betonu, 30 milyondan fazla çipli beton numuneyle denetlenecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 25 Aralık 2018'de uygulamaya başlayan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile Türkiye genelinde 381 bin 376 yapıdan, 30 milyon 388 bin 676 çipli beton numunesi alındı.

AA muhabirinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremlerden elde edilen tecrübelerle günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlanması, uygulamada yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılarak daha etkin ve verimli bir yapı denetiminin sağlanması için yapı denetim sisteminde önemli düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, 25 Aralık 2018'den itibaren uygulamaya alınan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile inşaatlardan alınan beton numunelerinin içine radyo frekansı ile kimlik tanımlama etiketi (RFID) yerleştirildi.

Numunelerin hangi inşaattan, hangi beton mikserinden, hangi gün, hangi saatte, kaç adet, hangi laboratuvarın hangi personeli tarafından alındığı, yapı denetim görevlilerinin iştirakiyle alınıp alınmadığı ve numunelerin ilgili standardında belirlenen sürelerde şantiye mahallinde ve kür havuzunda bekletilip bekletilmediği denetlenerek, deney sonuçlarının laboratuvar ortamından herhangi bir müdahale olmadan Bakanlık sistemine çevrim içi aktarılması sağlanıyor.

Yüzde 99,45 başarı sağlanan EBİS uygulamasının devreye alınmasından 14 Ağustos 2023'e kadar ülke genelinde 381 bin 376 yapıdan 30 milyon 388 bin 676 çipli beton numunesi alındı.

EBİS kapsamında, sistemde kullanılan ve Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan RFID etiketlerin üretimine bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından başlandı. Böylece birçok sektörde kullanım yeri bulunan bu teknoloji, yerli ve millileştirilmiş oldu.

Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile işbirliği protokolü

Dünya genelinde bu özelliklere sahip bir izleme sisteminin bulunmaması nedeniyle Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen talepler üzerine, Bakanlıkça bu ülkelerle görüşmeler yapıldı.

Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumuna yönelik Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile işbirliği protokolü imzalanırken, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile görüşmeler sürüyor.

EBİS Projesi'nin başarısı birçok ödülle de taçlandırıldı. Buna göre, 2019'da Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreninde "Yılın Dönüşüm Projesi" ödülü, aynı yıl Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik Ve Tasarım Proje Festivali'nde "İnovasyon Kategorisi" ödülü ve 2020'de Türkiye Bilişim Derneğince Düzenlenen yarışmada "Kurumsal Süreçlerde Fayda Kategorisi" ödülüne layık görüldü.

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