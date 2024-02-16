Dolar
30.81
Euro
33.16
Altın
2,004.10
ETH/USDT
2,829.20
BTC/USDT
51,937.00
BIST 100
9,274.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da DEİK tarafından düzenlenen “Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para cebe girdi

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebimize giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Fatma Eda Topcu  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para cebe girdi

İstanbul

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

2023 yılı Adet
Miktar (TL)
5 lira21.781.200
108.906.000,00
1 lira463.288.100
463.288.100,00
50 kuruş105.468.000
52.734.000,00
25 kuruş105.788.000
26.447.000,00
10 kuruş78.567.000
7.856.700,00
5 kuruş6.120.000
306.000,00
1 kuruş480.000
4.800,00


Toplam659.542.600,00
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak etkili oluyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-41 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para cebe girdi

2023'te yaklaşık 660 milyon liralık bozuk para cebe girdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet