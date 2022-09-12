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Ekonomi

Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor.

Uğur Subaşı   | 12.09.2022
Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milli Elektrikli Tren Seti'nin test ve üretim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aba, trenin teknik bilgileri hakkında sunum yaptı.

Aba, trenin frenleme, hız ve genel testlerinin yer aldığı görüntüleri de basın mensuplarına izletti.

Basın mensuplarıyla üretim tesisleri ve yapımı tamamlanan trenin içini gezen Aba, treninin iç bölümleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yapımı tamamlanan iki tren, üretim tesisinde bulunan rayların üzerinde yürütüldü.

Aba, yıl sonunda çalışmaları bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Milli Elektrikli Tren Seti

Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı ve fabrika testleri tamamlandı.

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve yetkinlikten yararlanılarak, söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve üretim çalışmaları devam ediyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken söz konusu projelerden elde edilen tecrübenin milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılması amaçlanıyor.

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