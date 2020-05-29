Euro
7.58
Dolar
6.82
BIST 100
105,137.20
Altın
1,721.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İstanbul Valisi Yerlikaya, Fatih Camii Haziresinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki azami döviz kullanım oranları yeniden düzenlenirken, bu oranlar sektörel bazda Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.05.2020
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı yüzde 80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek.

Tebliğin mevcut halinde ise bu oranlar deri, çimento, cam, toprak, seramik ürünleri, tekstil, orman ürünleri gibi sektörler için ayrı ayrı belirlenmişti.

Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 9'uncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındı.

Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi, döviz kullanım oranı tebliğdeki oranları geçerse belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.

Tebliğle belirlenen oranlar, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 754'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Benzer haberler

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi

Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları yeniden düzenlendi

Polislerin rütbe terfi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
Üç belediye 98 zabıta memuru alacak

Üç belediye 98 zabıta memuru alacak