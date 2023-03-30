Dolar
19.17
Euro
20.93
Altın
1,971.35
ETH/USDT
1,791.00
BTC/USDT
28,459.00
BIST 100
4,914.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
logo
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek

Selma Kasap  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazlar reddedildi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi

Benzer haberler

YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek

YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet