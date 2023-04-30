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Eğitim

YÖK, 2022-2023 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 öğretim yılında Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci, 184 bin 566 öğretim elemanı bulunduğunu bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
YÖK, 2022-2023 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerini açıkladı

Ankara

YÖK, 2022-2023 öğretim yılına ilişkin yükseköğretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6 milyon 950 bin 142 öğrencinin 6 milyon 204 bin 78'i devlet üniversitelerinde, 735 bin 433'ü vakıf üniversitelerinde, 10 bin 631'i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

Bu eğitim öğretim yılında üniversitelere 1 milyon 846 bin 654 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 620 bin 688'i devlet üniversitelerine, 221 bin 494'ü vakıf üniversitelerine, 4 bin 472'si vakıf meslek yüksekokullarına kaydoldu.

Yükseköğretim kurumlarından 2021-2022 akademik yılında 903 bin 673 kişi mezun oldu. Bunların 773 bin 325'i devlet üniversitelerinden, 127 bin 957'si vakıf üniversitelerinden, 2 bin 391'i vakıf meslek yüksekokullarından diploma aldı.

Öğretim elemanı sayısı

2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 184 bin 566 öğretim elemanının 154 bin 981'i devlet üniversitelerinde, 29 bin 338'i vakıf üniversitelerinde, 247'si vakıf meslek yüksekokullarında bulunuyor.

Öğretim elemanlarının 34 bin 280'i profesör, 22 bin 462'si doçent, 44 bin 216'sı doktor öğretim üyesi, 37 bin 39'u öğretim görevlisi ve 46 bin 569'u araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.


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