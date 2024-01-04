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Eğitim

Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime kar engeli

Van

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

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