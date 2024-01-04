Van'ın Muradiye ilçesinde eğitime kar engeli
Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Van
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.