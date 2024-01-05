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Eğitim

TRT EBA yayınlarına tek kanaldan devam edecek

Kovid-19 salgını sırasında okulların kapanmasıyla çok kısa sürede uzaktan eğitim altyapısı oluşturularak 23 Mart 2020 tarihinden itibaren hizmet veren TRT EBA, tek kanal üzerinden yayınlarına devam edecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
TRT EBA yayınlarına tek kanaldan devam edecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise olmak üzere üç farklı içerikli eğitim kanalından milyonlarca öğrenci ve ebeveyne hizmet veren TRT EBA, 6 Ocak itibarıyla yepyeni içerikleri ve yenilenen yüzüyle kullanıcılarla buluşacak.

"Kesintisiz eğitim" hedefiyle kurulan TRT EBA, yarından itibaren yeni yüzü ve içerikleriyle TRT'nin tüm yayın platformlarında yerini alacak.

Öğrencilerin öğrenim, eğitim ve kişisel gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla yayınlarını sürdüren TRT EBA kanalları, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamındaki okul derslerinin yanı sıra bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarındaki eğitim içeriklerini hedef izleyici gruplarına ilgi çekici, eğlenceli formatlarla sundu.

TRT EBA'nın Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği sürerken, ders içeriklerinin yanı sıra hedef yaş grubuna yönelik eğlendirici, eğitici, enerjik, ilginç, yenilikçi programlar ve dinamik bir yayın içeriği ile izleyicisinin karşısında olacak.

TRT EBA kanalının günlük programı, 08.45-10.20 arasında ilkokul, 11.00-13.00 arası ortaokul, 13.15-16.35 arası lise dersleriyle ilgili olacak. Ders aralarında bilim, kültür, spor, sanat, yarışma ve sohbet programları yer alacak. Kanalda ebeveynler için psikolojik destek ve sohbet programları da bulunacak.

Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan soru çözümleri ve konu anlatımları "LGS'ye Doğru" ve "YKS'ye Doğru", ebeveynlere özel içerik "Polat Doğru ile Ebeveyn Olmak", klinik psikolog ve yazar "Beyhan Budak ile Motivasyon Defteri" "Bilim Avcıları", "Günlük Hayatta İngilizce" ve "Annemin Savaşı" gibi özel içerikler TRT EBA'nın öne çıkan programları arasında bulunuyor.

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