Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.