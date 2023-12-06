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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Eğitim

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Metin Dere  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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