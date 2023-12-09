Bazı illerde kar yağışı
Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı etkili oldu.
Ankara
Trakya'da bir süredir yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkisini gösteriyor.
Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de kar yağışı kısa süre etkili oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçların üstü, evlerin çatıları beyaza büründü.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kars, Ağrı ve Ardahan
Kars'ın kent merkezinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte şehir merkezinin etrafındaki dağlar beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlerken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.
Kütahya
Domaniç'i, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi karla kaplandı.
Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri de sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması uyarılarında bulunuyor.
Öte yandan bölgede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.
Hakkari
Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç, ağaç ve çatıların üzerinde kar birikti.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi ve grup köy yollarının ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde, yoğun sis, kar ve yolda buzlanma etkili oldu.
Olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, yolun kapanmaması için çalışma yürüttü.
Sürücüler, gerekmedikçe bu yolu kullanmamaları, Üzümcü güzergahından geçmeleri ve araçlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.